  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Asdod, Israel
$3,76M
5
ID: 34083
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Egoz

Sobre el complejo

El nugget!!! Nuevo programa pre-venta en Marina a Ashdod, más cercano a la playa! Apartamentos 5 habitaciones, lofts, planta baja con piscina, ático con piscina. Ventajas: soleado, más cercano a barcos, paseo marítimo y playa... Servicios de alto nivel, materiales de alta gama. ubicación única

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Barrio residencial Special investisseur
Nahariya, Israel
de
$311,933
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Asdod, Israel
de
$830,775
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Barrio residencial Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
de
$752,400
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Proyecto raro y prestigioso en un edificio independiente de sólo 23 apartamentos exclusivos. Ubicación Premium en el corazón de la legendaria calle Shenkin, cerca del mercado Carmelo, el bulevar Rothschild y las playas. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones, luminoso y espacioso, con grandes …
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Penthouse a Ashdod tiene una gran vista al mar potencial. Ubicación estratégica. 5 habitaciones convertidas en 4 con bodega y aparcamiento privado. Ascensor llega directamente al Ático
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Gunshot! en venta apartamento rue Rogozin para renovar la vista al mar! El valor de este producto una vez renovado puede exceder de 3 millones... Mamad, aire acondicionado, aparcamiento, muy central. Edificio con 2 ascensores incluyendo uno de shabat
