  4. Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana

Barrio residencial Maison avec piscinecentre ville raanana

Ra'anana, Israel
$9,405
7
ID: 34160
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Bilu

Sobre el complejo

Villa centro ciudad Raanana. calle tranquila cerca de la escuela Bilou. Nivel 1: salón muy grande con comedor. Cocina separada. dormitorio principal vestidor con vistas a la piscina. Nivel 2 : 3 dormitorios 2 baños. Nivel 3: una suite. Bajo tierra: habitación grande y mamá. piscina y jardín. Aparcamiento

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

