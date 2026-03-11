Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

  1. Realting.com
Herzliya, Israel
$1,25M
6
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    HaSharon, 11

Sobre el complejo

Bonito apartamento con 5 habitaciones. Situado en el centro de la ciudad de hertzylia. Cerca de todos los productos. El apartamento tiene 2 baños con zona de lavandería. ( 3 aseos) 1 gran salón y cocina moderna. Mamá, estacionamiento.

Localización en el mapa

Herzliya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
