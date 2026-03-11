  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34200
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Russlan, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Este encantador adosado situado en el casco antiguo de Jaffa es una verdadera joya, que ofrece una mezcla única de historia, diseño y vistas impresionantes. A pocos pasos encontrará la costa, el animado mercado de pulgas, galerías de arte, tiendas de moda y una celebración culinaria en restaurantes y cafés. Ampliando alrededor de 92 m2 repartidos en tres niveles, ofrece espacios versátiles para satisfacer una variedad de necesidades. El nivel de entrada, de unos 28 m2, es perfecto para un estudio, galería o una zona de estar cálida. Los niveles segundo y tercero, de 30 m2 y 33 m2, respectivamente, son ideales para una residencia. La joya de la propiedad es la terraza de unos 36 m2, donde se puede disfrutar de una vista impresionante del mar y el ambiente mágico del casco antiguo. El aparcamiento está disponible. Ubicado en las encantadoras calles del casco antiguo de Jaffa, esta propiedad es mucho más que una casa: es una experiencia que cuenta una historia de encanto y creatividad atemporal! ¡Contáctanos para que sea tuyo!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Israel
de
$956,175
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
de
$7,52M
Barrio residencial Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$332,310
Está viendo
Barrio residencial Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,63M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,72M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Venta – Nuevo apartamento de 3 habitaciones con balcón y parking En un nuevo edificio recién entregado (hace un mes), descubra esta magnífica fachada de 3 habitaciones, situada en el segundo piso, ofreciendo servicios modernos y una comodidad óptima. Con una superficie de 80 m2, completo c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir