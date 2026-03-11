Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent

Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra: muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario. Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, el apartamento es completamente nuevo y disponible inmediatamente. El amplio salón y la generosa suite parental ofrecen un verdadero sentido del espacio y la comodidad desde la entrada. Borohov Street, central y buscada, permite un estilo de vida a pie: tiendas, escuelas y servicios en las inmediaciones. ✔️ Apartamento nuevo ✔️ Edificio renovado ✔️ Terraza 13 m2 ✔️ Volumen excepcional ✔️ Aparcamiento robótico seguro Un bien para los compradores que prefieren espacio, centralidad y calidad de vida, más que vista. Para visitar.