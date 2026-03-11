Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Una nueva 4 habitaciones con volúmenes raros – Borohov Street, Raanana
Un apartamento que se distingue por lo que casi ya no se encuentra:
muy grandes volúmenes interiores y una terraza de 13 m2 para ampliar el salón diario.
Situado en el cuarto piso de un edificio renovado hace dos años, el apartamento es completamente nuevo y disponible inmediatamente.
El amplio salón y la generosa suite parental ofrecen un verdadero sentido del espacio y la comodidad desde la entrada.
Borohov Street, central y buscada, permite un estilo de vida a pie: tiendas, escuelas y servicios en las inmediaciones.
✔️ Apartamento nuevo
✔️ Edificio renovado
✔️ Terraza 13 m2
✔️ Volumen excepcional
✔️ Aparcamiento robótico seguro
Un bien para los compradores que prefieren espacio, centralidad y calidad de vida, más que vista.
Para visitar.
Ra'anana, Israel
