  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas

Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas

Jerusalén, Israel
de
$172
;
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
1
Dejar una solicitud
ID: 34847
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Espacio de estacionamiento para alquilar en una ubicación ideal Situado en el centro de la ciudad - Rue Agripas .

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Residence boutique dexception
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Givat mordehai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Asdod, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,35M
Está viendo
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$172
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Un magnífico ático en el corazón de la avenida más hermosa de Tel Aviv, Boulevard Nordau, en el viejo norte Un proyecto de calidad firmado exclusivamente por el Grupo RAYK 123 m2 de espacio habitable Una rara terraza soleada de 23 m2 ideal para recibir Una terraza privada de 55 m2 con piscin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Nuevo proyecto Kiryat Hayovel Jerusalén 4 habitaciones 94m2 y 104m2 Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Dec 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo cen…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
calle Ben Yehuda cerca de la calle Frishman, Apartamento 2 habitaciones de 45 m2 7 m2 balcón 3a planta Ascensor Mamad 2 minutos a pie de la playa En la parte posterior, hacia el oeste y muy brillante Inversión o pie pequeño en la tierra adorable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir