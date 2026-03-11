  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
;
16
ID: 34197
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Reding, 26

Sobre el complejo

Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante. El espacio incluye un amplio salón, seis dormitorios, incluyendo cuatro suites de lujo, una cocina totalmente equipada con isla central, un lavadero, dos espacios de almacenamiento y cuatro plazas de aparcamiento. El complejo Prestige seducirá con sus servicios de alta gama: seguridad 24 horas, impresionante hall de entrada, gimnasio completo, salón residencial y ambientes de paisaje refinados – combinando comodidad, estilo y tranquilidad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Tel-Aviv, Israel
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$759,266
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanya, Israel
de
$956,175
Park HaYam, Netanya, cerca del mar. Apartamento nuevo de 102 m2 + terraza 14 m2, 10° piso, 4 habitaciones. Proyecto Electra, torre moderna de 30 plantas. Parking + bodega, entrada inmediata. Zona familiar, cerca de tiendas, escuelas y playas. Precio: 3.050.000 (precio promocional 3.390.000)
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,762
En un ambiente tranquilo y verde de Ramat Sharet, descubra un dúplex excepcional donde se encuentran el espacio, la luz y la serenidad. Esta propiedad de 146 m2 ofrece una gran sala de estar con comedor que se abre a dos enormes terrazas de 70 m2 y 30 m2, con vistas al valle y bañando el esp…
Agencia
Immobilier.co.il
