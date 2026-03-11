Barrio residencial Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Excepcional apartamento de 289 m2 con terraza de 34 m2, situado en uno de los complejos residenciales más buscados de Ramat Aviv HaHadasha. Este establecimiento ofrece una vista al mar abierto desde el sexto piso y una triple exposición, un ambiente de vida luminoso y elegante.
El espacio incluye un amplio salón, seis dormitorios, incluyendo cuatro suites de lujo, una cocina totalmente equipada con isla central, un lavadero, dos espacios de almacenamiento y cuatro plazas de aparcamiento.
El complejo Prestige seducirá con sus servicios de alta gama: seguridad 24 horas, impresionante hall de entrada, gimnasio completo, salón residencial y ambientes de paisaje refinados – combinando comodidad, estilo y tranquilidad.
Tel-Aviv, Israel
