Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,07M
4
ID: 34124
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Mutsafi, 6

Sobre el complejo

New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2029 3 habitaciones 80m2 con terraza de 10m2 3 habitaciones 85m2 con terraza 10m2 3,5 habitaciones 86m2 con terraza 10m2 Con sótano y estacionamiento Precio desde 3.400.000sh Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones 4 habitaciones 97m2 con terraza de 12m2 con sótano y 2parkings Precio desde 4.100.00sh 5 habitaciones 120m2 con terraza de 11m2 Precios por piso , desde 4.857.000sh con sótano y 2 plazas de aparcamiento 5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 terraza Precio 6.200.000sh Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa terraza de 133m2, posibilidad de piscina 6 habitaciones 156m2 con hermosa terraza de 130m2 posibilidad de hacer una piscina Precio 12,000,000 sh Método de pago :2 20%-80% 15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces Nota: los precios pueden estar sujetos a cambios (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% H.taxes) Para más información o para organizar una visita,

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
BZH Aprovecha esta oportunidad: para adquirir una hermosa casa caliente en la popular calle de Hamochava! - Cottage de 5.5 habitaciones bien cuidadas de unos 150 m2, - Gran jardín de 250 m2, con árboles frutales, - Caliente y acogedor salón, - Cocina cajera con 2 lavabos y comedor, - Un cua…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$987,525
Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado e…
Agencia
Immobilier.co.il
