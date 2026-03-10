  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Tres bien entretenu avec cave

Barrio residencial Tres bien entretenu avec cave

Ascalón, Israel
de
$561,165
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34744
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
en el distrito de la barnea, apartamento 4 amplias habitaciones, con sótano

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$927,647
Está viendo
Barrio residencial Tres bien entretenu avec cave
Ascalón, Israel
de
$561,165
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curs…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Asdod, Israel
de
$705,375
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Stop affaire en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$391,875
Gran negocio frente a la playa en Ashdod: Apartamento de 2 habitaciones en la residencia Ashdod Beach, primera línea en el Tayelet, frente al mar. En el sexto piso con dos ascensores, este apartamento ofrece un balcón con vistas al mar y un arreglo ideal: entrada a un luminoso salón, cocina…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir