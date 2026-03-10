Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Nitza Street, Netanya Este apartamento es ideal para los amantes del mar, a pocos pasos de la hermosa caminata de Netanya. Cerca de cafeterías, restaurantes, supermercados y la playa. Detalles del apartamento : Edificio HaTerrassa, frente al mar Edificio de lujo con 3 ascensores Custodio presente 24/7 Piscina Sala de deportes Balcón con vista al mar abierto Aparcamiento subterráneo en Tabou Apartamento grande, amplio y muy luminoso Habitación segura (mamad) Dos cuartos de ducha Totalmente amueblado – todo lo que tienes que hacer es colocar tus maletas