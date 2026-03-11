  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee

Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
;
10
ID: 34466
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Lefin, 16

Sobre el complejo

Situado en una calle tranquila con carácter europeo, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim y el paseo marítimo (300 m). Zona popular con callejones arbolados, cafés, tiendas y espíritu de pueblo. A pie: playas, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurantes, futura tranvía. Aproximadamente 70 m2 en la primera planta con vista abierta (sin tornillos posibles) Nuevo edificio de tiendas (Gidi Bar Orian). Cocina Eggersmann. Aire acondicionado Fujitsu VRF. Estacionamiento mecánico (top platform). Cellar ~5 m2. Exposición sur/oeste Apartamento nuevo antes de la venta Precio actualizado: 4.650.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
