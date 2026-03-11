  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
;
10
ID: 34213
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 30

Sobre el complejo

¡Nuevo para venta exclusiva! 30 Sheinkin Street (La esquina de Yohanan Hasandler Street) Bienes excepcionales Luminoso apartamento de 2 dormitorios renovado con arreglo óptimo! 64 m2 de espacio habitable + 4 m2 de terraza soleada Segundo piso ¡En un edificio de lujo con ascensor! El apartamento incluye un dormitorio con cama king size, un amplio baño, un lavadero y una cocina totalmente equipada. Carpintería y parquet personalizado en todo el apartamento. ¡Viene totalmente amueblado! Orientación: Sur y Oeste Aparcamiento en la residencia Espacio de almacenamiento de 11 m2 (Accesible por ascensor)

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
