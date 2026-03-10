Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Plan perfecto y muy espacioso 5 piezas – 135 m2 Baños niños En la suite principal: cuarto de ducha + vestidor Cocina totalmente reformada de alta gama 3 aseos Cocina de verano con barbacoa y bodega en la terraza 4 terrazas – 60 m2 en total, con vista al mar abierto Aparcamiento en Tabou Habitación segura (mamad) Entrada flexible Posibilidad de pagos asombrosos hasta un año Ubicación ideal: ✅ 1 minuto a pie del mar y el paseo marítimo ✅ Escuelas y jardines de infancia ✅ Transporte público y línea de tranvía ✅ Parques verdes y parques infantiles ✅ Supermercado y sinagoga ✡️✅ Restaurantes y cafés populares ☕Una experiencia de vida lujosa y cómoda en el corazón de Bat Yam!