  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Yam, Israel
de
$1,80M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34901
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Masarik

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Plan perfecto y muy espacioso 5 piezas – 135 m2 Baños niños En la suite principal: cuarto de ducha + vestidor Cocina totalmente reformada de alta gama 3 aseos Cocina de verano con barbacoa y bodega en la terraza 4 terrazas – 60 m2 en total, con vista al mar abierto Aparcamiento en Tabou Habitación segura (mamad) Entrada flexible Posibilidad de pagos asombrosos hasta un año Ubicación ideal: ✅ 1 minuto a pie del mar y el paseo marítimo ✅ Escuelas y jardines de infancia ✅ Transporte público y línea de tranvía ✅ Parques verdes y parques infantiles ✅ Supermercado y sinagoga ✡️✅ Restaurantes y cafés populares ☕Una experiencia de vida lujosa y cómoda en el corazón de Bat Yam!

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,05M
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Está viendo
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Penthouse a Ashdod tiene una gran vista al mar potencial. Ubicación estratégica. 5 habitaciones convertidas en 4 con bodega y aparcamiento privado. Ascensor llega directamente al Ático
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalén, Israel
de
$1,28M
Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusal…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Mostrar todo Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$6,270
Alquiler: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort – Espacios Generosos – Entrega inmediata! Situado en la zona codiciada de Youd Zayin en Ashdod, esta excepcional nueva casa ofrece una calidad de vida incomparable en 200 m2 espacio habitable, con 100…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir