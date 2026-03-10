Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Plan perfecto y muy espacioso
5 piezas – 135 m2
Baños niños
En la suite principal: cuarto de ducha + vestidor
Cocina totalmente reformada de alta gama
3 aseos
Cocina de verano con barbacoa y bodega en la terraza
4 terrazas – 60 m2 en total, con vista al mar abierto
Aparcamiento en Tabou
Habitación segura (mamad)
Entrada flexible
Posibilidad de pagos asombrosos hasta un año
Ubicación ideal:
✅ 1 minuto a pie del mar y el paseo marítimo
✅ Escuelas y jardines de infancia
✅ Transporte público y línea de tranvía
✅ Parques verdes y parques infantiles
✅ Supermercado y sinagoga ✡️✅ Restaurantes y cafés populares ☕Una experiencia de vida lujosa y cómoda en el corazón de Bat Yam!
Bat Yam, Israel
