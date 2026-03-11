  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
$705,375
;
15
ID: 34402
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Sderot HaAtzmaut

Sobre el complejo

BAT YAM – Gold Square Residencia íntima de lujo PREVENTO - Construcción en marcha Entrega prevista: 2026 de junio Playa a 150 m de distancia Tram 200 m (12 min de Tel-Aviv) Distrito central, cerca de todas las comodidades Ventajas del proyecto Condiciones de pago favorables: 20% a la firma – 80% a la entrega clave Características de alta gama ♦Garantías bancarias óptimas

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

