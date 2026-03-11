  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv

A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$815,100
ID: 34442
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

Sobre el complejo

Apartamento 2 habitaciones de 40 m2 Situado en la primera planta de la calle Dizengoff, cerca de Jabotinsky, en el corazón de Tel Aviv. La zona ofrece una vida urbana completa, combinando tiendas, cafeterías, restaurantes y accesibilidad. La propiedad fue diseñada por un arquitecto, con diseño optimizado y acabados limpios, y se beneficia de un ascensor en el edificio. Miklat por el edificio Precio solicitado: NIS 2,600,000.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Fecha límite
Pago mensual
