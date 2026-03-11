  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34420
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Malachi, 9

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones de 5.680.000NIS Apartamentos con jardín con zona ajardinada privada Áticos con grandes terrazas panorámicas Amplias terrazas que ofrecen luz natural Servicios y equipo Sala de entrada y zonas comunes refinadas Aparcamiento robótico subterráneo privado Armonioso paisaje de la zona residencial Tecnologías modernas y materiales de alta gama Fuerza Ubicación Premium: a 5 minutos a pie del Yarkon Park, Tel Aviv Beach y Port Residencia hecha por el hombre - número limitado de apartamentos Fuerte demanda inmobiliaria en el barrio y excelente potencial de inversión Servicios de alta gama diseñados para una calidad de vida óptima

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Está viendo
Barrio residencial A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Complejo en el corazón de Baka, calle Yehuda. Dúplex 5 habitaciones 126 m2 + 3 habitaciones 68 m2 + estudio / oficina 24 m2 Amplias balcones, aparcamiento, aire acondicionado, 3 direcciones de aire
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Mostrar todo Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
en el distrito de la ciudad, en un edificio de lujo con jacuzzi y sauna jardin de planta baja por interior arquitecto 5 piezas, vista al mar, piscina privada excepcional
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$2,35M
Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir