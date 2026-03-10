  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
de
$423,225
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34880
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot
  • Dirección
    Sderot Jerusalem, 54

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el nuevo barrio de Netivot El distrito de Ramot Yoram en el centro de Expansión, junto al distrito neve sharone. Inversión pura. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a Penthouse con jardín planta baja. Entrega dentro de 2 años.Con garantía bancaria.

Localización en el mapa

Netivot, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
de
$7,84M
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
Barrio residencial Appartement a louer a mamila
Jerusalén, Israel
de
$12,540
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Está viendo
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$423,225
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse near baka
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Proche Baka. Ático 206m2 +50m2 terraza, gimnasio, cueva, asc-chabbat,parking. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Mostrar todo Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
¡Nuevo en el mercado! Venta exclusiva en la calle 49 Herzog, cerca del encantador distrito de Rehavia, frente al prestigioso distrito de Nayot, en el futuro tranvía. En un proyecto Tama 38 de la conocida empresa Yated, con hall de entrada de diseño y ascensores, que ofrece acceso completo a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Mostrar todo Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Este anuncio representa una notable oportunidad para adquirir dos propiedades independientes ubicadas en el histórico barrio judío de Jerusalén, a solo 600 metros del Muro de Lamentación. Estas residencias ofrecen vistas extraordinarias del casco antiguo y Har HaBait, combinando exclusividad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir