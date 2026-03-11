  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  Barrio residencial Investi et rare en centre ville



Ra'anana, Israel
$906,015
4
ID: 34169
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Levi Eshkol, 20

Sobre el complejo

Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Un bien invertido para ver rápidamente.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
