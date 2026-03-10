Barrio residencial Neuf

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
North Garden
El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que consta de 10 edificios de 6 plantas, cada edificio que contiene sólo 15 apartamentos. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito.
Electricidad
-trifa
Preparación para un mini acondicionador de aire central
Interfono de TV
Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación
Cambios en las habitaciones
Preparación para ventilador de techo en las habitaciones
Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa
Tiempo para un radiador eléctrico
Sistema de apartamentos para monitorear y controlar el consumo de electricidad
Puertas interiores de calidad
Tiendas eléctricas (sin incluir baños y baños)
Plaster de cerámica En los apartamentos de 3 habitaciones - en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 4, 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80 En áticos - cubiertas de suelo en habitaciones secas - porcelana granito 80/80 (para suelos de 3-4 piezas) porcelana granito 100/100 (para pisos de 5-6 piezas) Acceso al jardín terraza En algunos áticos - preparación de un Jacuzzi En apartamentos y áticos con jardín - un punto de gas
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
