  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Dans un bel immeuble

Barrio residencial Dans un bel immeuble

Jerusalén, Israel
de
$1,21M
;
10
ID: 34874
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaNeviim, 31

Sobre el complejo

El centro de HaNevi'im. Un edificio boutique ideal para la inversión (con 10.000 shekels) o para vivir allí. 3 habitaciones, 70 m2, 3a planta con ascensor, balcón de 10 m2. Aparcamiento.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Dans un bel immeuble
Jerusalén, Israel
de
$1,21M
Otros complejos
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (sec…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$893,475
proyecto Adéret Jerusalem Situado en el corazón del nuevo barrio de Givat HaMatos, el proyecto Adéret Jerusalén representa una rara oportunidad para vivir en un entorno moderno y familiar en Jerusalén. Es el primer proyecto construido en la zona, símbolo de la renovación y visión de este nu…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Majestueux 5 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,00M
Majestic 5 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", muy espacioso 160m2 con 20m2 terraza frente al parque. Residencia de lujo cerca de tiendas, parque, escuelas, sinagogas, medios de transporte. Productos raros en venta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
