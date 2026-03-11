  1. Realting.com
  4. Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
6
ID: 34610
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Druyanov, 6

Sobre el complejo

En una pequeña calle cerca de Bograshov/ Frishman y allí playa en un nuevo edificio, apartamento de 3,5 habitaciones con superficie habitable de 85 m2 con un bonito balcón en el apartamento callejero con Mamad, dos dormitorios y un medio dormitorio adicional (oficina, dormitorio infantil) agradable salón y balcón 3.5 piezas 85m2 Balcón 2a planta Ascensor Aparcamiento Mamad 2 baños Cueva (6m2) 6.500.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

