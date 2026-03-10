  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial Toit prive

Barrio residencial Toit prive

Jerusalén, Israel
$2,90M
10
    Israel
    Distrito de Jerusalén
    Jerusalem Subdistrict
    Jerusalén

En la hermosa y pastoral calle Caspi con vistas panorámicas del casco antiguo. Entrada privada, 2 terrazas succah + techo privado y un ascensor privado en cada planta, renovado con gran potencial.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial A stunning villa
Jerusalén, Israel
de
$5,58M
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Hermoso apartamento de 3 habitaciones situado en el segundo piso de un edificio moderno, gozando de excelente brillo gracias a su posición de esquina. Detalles de la propiedad: • Superficie de vivienda : 60 m2 • Terrazas: 13 m2 • 2a planta con ascensor • Plaza de estacionamiento incluida
Immobilier.co.il
Jerusalén, Israel
de
$517,275
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7
Immobilier.co.il
Ra'anana, Israel
de
$2,31M
Bonito chalet. 7 habitaciones. 3 baños. Cuatro baños. Garden. Podemos construir una piscina allí. En un callejón sin salida muy tranquilo. Cerca de Hasharon College y Lycee Ostrovsky
Immobilier.co.il
