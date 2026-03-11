  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$5,36M
4
ID: 34412
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad Permisos de construcción obtenidos Entrega prevista en 60 meses Garantía bancaria – Descuento bancario Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria Parcela paisajística interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajístico Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama Design hall de entrada con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles 75 m2 + 15 m2 terraza, vista al mar de 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar de 5 300 000 99 m2 + 14 m2 terraza, vistas al mar de 10 600 000 96 m2 + 44 m2 de terraza a partir de 13 000 000 Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Barrio residencial Bon emplacement bonne occasion investi
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,36M
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$861,185
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Barrio residencial Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
En el corazón del distrito histórico de Ajami, este ático ocupa la planta superior de un edificio boutique de estilo Bauhaus. Disfruta de una ubicación buscada, cerca de la Residencia del Embajador de Francia y a pocos minutos a pie del mar. El apartamento desarrolla una zona interior de un…
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique
Barrio residencial Magnifique
Ascalón, Israel
de
$877,800
ático dúplex en uno de los barrios más bellos de Ashkelon. 5 piezas con terraza de 46m 2 sótano 2 plazas de aparcamiento edificio de sólo 4 pisos
