Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique

Este magnífico 4P, en el piso 19 de un nuevo edificio, se encuentra en el aplomb de la estación de tranvía, que lo conecta en unos minutos al centro de la ciudad. Situado en Kiryat Moché, popular por sus instituciones, dinamismo y el carácter de un antiguo barrio. Calefacción de suelo, Mamad, suite principal, balcón con magníficas vistas desde el salón, parking, 4 ascensores, Moderno apartamento, con acabados limpios. Case to be seized !!!