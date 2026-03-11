  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique

Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique

Jerusalén, Israel
de
$1,33M
;
2
ID: 34355
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Este magnífico 4P, en el piso 19 de un nuevo edificio, se encuentra en el aplomb de la estación de tranvía, que lo conecta en unos minutos al centro de la ciudad. Situado en Kiryat Moché, popular por sus instituciones, dinamismo y el carácter de un antiguo barrio. Calefacción de suelo, Mamad, suite principal, balcón con magníficas vistas desde el salón, parking, 4 ascensores, Moderno apartamento, con acabados limpios. Case to be seized !!!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Complejos similares
A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Investissement hertzylia
Herzliya, Israel
de
$874,665
Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$16,30M
Appartement clair et spacieux a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$752,400
Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Otros complejos
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Mostrar todo Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Barrio residencial Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 en venta en Ashdod en el nuevo barrio "MAR". 4 metros de altura bajo techo, aire acondicionado aparcamiento, terraza de 30 m2 vistas al mar. Planta alta en una residencia con 3 ascensores incluyendo uno de Shabat cerca del mar, escuelas, autobuses,
Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Venta En el hermoso complejo Betsalel con gimnasio y guardia Cerca de la playa, shuk y Sheinkin 2 habitaciones muy espaciosas 60m2 Muy bonito balcón de 8m2 4a planta con ascensor Aparcamiento subterráneo 4.800.000 Nis
