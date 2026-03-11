Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático dúplex de 3,5 habitaciones, cuidadosamente amuebladas, a pocos minutos a pie del mar, en la calle de Mena
Características:
- Luminoso apartamento de 3,5 habitaciones de unos 100 m2,
- Muy bonito salón con vistas a una primera terraza frente al mar,
- Gran solárium-Succah en el techo de 20 m2!
- En la octava planta,
- Ascensor,
- Habitación asegurada,
- Un sótano privado.
- Estacionamiento,
- Buen vestíbulo, edificio bien mantenido.
¡Excepcional ubicación! Cruza la calle y llega a pie junto al mar, al prestigioso hotel de Jacob, a pocos minutos en coche del pueblo comercial Moul Ha'Hof, sinagogas, estación de tren y carreteras.
Además de un apartamento de ensueño, esta es una excelente inversión!
Contacta con nosotros, Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Profesionales Hadera.
Número de licencia : 313736
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Ocio
