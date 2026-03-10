  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Immense salon

Barrio residencial Immense salon

Jerusalén, Israel
de
$1,79M
;
8
ID: 34870
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaPalmach, 1

Sobre el complejo

Apartamento reciente, en lujoso edificio, guardia 24/24, ascensor, terraza (16 m2), vista en el Monte del Templo, calefacción + aire acondicionado, parking, tranquilo, inmediat

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Barrio residencial Immense salon
Jerusalén, Israel
de
$1,79M
