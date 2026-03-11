Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca

Jerusalén, Israel
$940,500
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaNeviim, 31

Sobre el complejo

En el corazón del centro de la ciudad, cerca del tranvía y a 10 minutos de la mamilla a pie: pequeño nuevo edificio de 3 plantas con vestíbulo, ascensores chabat, y hermoso patio verde! Apartamento 2 habitaciones 58m2 + balcón Soucca, muy luminoso, amplio, totalmente arreglado y amueblado por un arquitecto interior, habitación asegurada (mamad), aire acondicionado central, radiador de calefacción, baño / bañera, aparcamiento privado.

Jerusalén, Israel
