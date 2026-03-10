Barrio residencial Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dupleix .. como una pequeña villa, incluyendo, * en la planta baja: luminoso salón, 2 dormitorios con acceso a terraza * Arriba: 2 amplias habitaciones, Master suite con ducha y terraza acceso de unos 20 m2 * Vista abierta relajante Cerca de guarderías y escuelas y el centro de la ciudad La alianza perfecta entre ciudad, familia y calidad de vida