Barrio residencial ExclusivitE A vendre

EXCLUSIVENESS – FOR SALE
?? Shenkin, cerca del mercado del Carmelo
Ubicación Premium – a pocos pasos del bulevar Rothschild, el mercado del Carmelo y el mar.
Ático dúplex situado en un nuevo edificio de tiendas con ascensor.
✨ Características principales:
• 135 m2 interiores + 46 m2 terrazas
• Luminoso salón con cocina abierta
• 3 dormitorios ( suite matrimonial con balcón privado)
• Planta alta con terraza de 40 m2, cocina al aire libre y zona de barbacoa
• Cueva / almacenamiento
Precio de venta: NIS 9,890,000
Vaad Bayit : 900 NIS
Arnona: 1.800 NIS (bimestral)
Premium Real Estate
Tarifas de la agencia : 1 mes + IVA
Licencia No 31928721
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
