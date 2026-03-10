  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Grand jardin

Barrio residencial Grand jardin

Jerusalén, Israel
de
$3,14M
;
12
Dejar una solicitud
ID: 34868
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaMeyasdim, 7

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Beit Kerem - un nuevo edificio con entrada privada. Lujoso apartamento diseñado por un arquitecto. 5 habitaciones 170 m2 + jardín 150 m2 Posibilidad de dividir en 3+2. Balcón Soucca. 2 plazas de aparcamiento. ascensor

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$759,266
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Mostrar todo Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Nuevo en venta exclusivamente Kosovsky Street 58 ¡Primera línea para Yarkon Park! Un hermoso apartamento de 4 habitaciones, luminoso y rodeado de vegetación de una manera excepcional. Renovado con materiales de calidad por un arquitecto! 87 m2 de espacio habitable + 16 m2 de lujoso balcón 1…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Mostrar todo Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
de
$2,16M
Apartamento Nuevo 4 Habitaciones con Terraza – Cerca del Dizengoff Center Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv. • 4 habitaciones, 92 m2 • Amplia terraza soleada de 15 m2 • Sala de estar con cocin…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Barrio residencial Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,36M
5 habitaciones nuevo apartamento de 133m2 con 22m2 terraza disponible en 14-15 y 18a planta en Kiriat Yovel Jerusalén Cerca de tranvías y tiendas Vista de la división Estacionamiento y bodega incluidos Entrada inmediata Precio desde 4.350.00.000sh excluyendo nuestros honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir