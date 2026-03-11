  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Asdod, Israel
de
$843,315
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34579
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Shevet Zevulun, 4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", en un pequeño edificio de 5 plantas tranquilo, pero a 2 pasos de todas las comodidades. Muy bien mantenido, baño recientemente reformado, mirpeset, aire acondicionado, parking privado, ascensor.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Balcon sur la mer
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
de
$1,94M
Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,63M
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$373,065
Está viendo
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Hermoso apartamento de 3 habitaciones situado en el segundo piso de un edificio moderno, gozando de excelente brillo gracias a su posición de esquina. Detalles de la propiedad: • Superficie de vivienda : 60 m2 • Terrazas: 13 m2 • 2a planta con ascensor • Plaza de estacionamiento incluida • …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,07M
Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Proyecto Ussishkine 12 es un edificio boutique situado estratégicamente a 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir