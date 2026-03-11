  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$2,07M
ID: 34389
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaNeviim Avenue, 8

Sobre el complejo

Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, Otra habitación con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m2). Acceso a una magnífica terraza privada de unos 43 m2. Superficie total: aproximadamente 96 m2 de espacio habitable + unos 45 m2 de espacio exterior. Instalación de un ascensor en progreso (proyecto ya iniciado). Renovación de las partes comunes planeadas. Estacionamiento compartido.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
