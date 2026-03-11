Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta.
Rodeado de vegetación.
3 habitaciones2 baños y aseo.
1er nivel: amplio salón con cocina,
Otra habitación con baño y aseo.
71 m2 + balcón de unos 2 m2.
2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m2).
Acceso a una magnífica terraza privada de unos 43 m2.
Superficie total: aproximadamente 96 m2 de espacio habitable + unos 45 m2 de espacio exterior.
Instalación de un ascensor en progreso (proyecto ya iniciado).
Renovación de las partes comunes planeadas.
Estacionamiento compartido.
Tel-Aviv, Israel
