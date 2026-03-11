Barrio residencial Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv

Unico apartamento dúplex-penthouse, idealmente situado en la 4a y superior planta. Rodeado de vegetación. 3 habitaciones2 baños y aseo. 1er nivel: amplio salón con cocina, Otra habitación con baño y aseo. 71 m2 + balcón de unos 2 m2. 2o nivel: suite parental particularmente lujosa (unos 25 m2). Acceso a una magnífica terraza privada de unos 43 m2. Superficie total: aproximadamente 96 m2 de espacio habitable + unos 45 m2 de espacio exterior. Instalación de un ascensor en progreso (proyecto ya iniciado). Renovación de las partes comunes planeadas. Estacionamiento compartido.