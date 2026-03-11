  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  Barrio residencial Vue mer magnifique

Barrio residencial Vue mer magnifique

Netanya, Israel
de
$627,000
;
6
ID: 34328
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Bonitas 2 habitaciones ( 1 dormitorio + salón ) terraza Soukka. West. Hermosa vista al mar. Ideal para pies de tierra o inversión. Estacionamiento y bodega . disponible inmediatamente. Incluyendo a mamá.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

