Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Jerusalén, Israel
$846,450
ID: 34148
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Lewi Lipski, 42

Sobre el complejo

Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persianas de rodillo Exposición: Este-Oeste. Posibilidad de hacer un succah en el patio, y un ascensor en el edificio. Precio: 2700.000sh Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% excluido IVA

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

