Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Apartamento en venta en la prestigiosa torre NAVE en Bat Yam. Situado en la 37a planta, este apartamento ofrece impresionantes vistas panorámicas de Herzliya, la costa y las montañas de Jerusalén. Este amplio y magnífico apartamento de 5 habitaciones (140 m2 de espacio habitable + 20 m2 de balcón) está diseñado por un arquitecto. Incluye 3 aseos, 2 baños, un lavadero, 2 plazas de aparcamiento privado, una bodega y está orientada al norte, oeste y este. La residencia está asegurada las 24 horas del día y ofrece un gimnasio de alta gama, un jardín privado y muchas plazas de aparcamiento cerca.