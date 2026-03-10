  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem

Bat Yam, Israel
de
$1,53M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34864
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Komemiyut

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta en la prestigiosa torre NAVE en Bat Yam. Situado en la 37a planta, este apartamento ofrece impresionantes vistas panorámicas de Herzliya, la costa y las montañas de Jerusalén. Este amplio y magnífico apartamento de 5 habitaciones (140 m2 de espacio habitable + 20 m2 de balcón) está diseñado por un arquitecto. Incluye 3 aseos, 2 baños, un lavadero, 2 plazas de aparcamiento privado, una bodega y está orientada al norte, oeste y este. La residencia está asegurada las 24 horas del día y ofrece un gimnasio de alta gama, un jardín privado y muchas plazas de aparcamiento cerca.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,42M
Barrio residencial Projet tour prenium
Nahariya, Israel
de
$589,380
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Está viendo
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Yam, Israel
de
$1,53M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Barrio residencial Neuf vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$721,050
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 nis Ingresos mensuales inmediatos de la firma Fabricante de venta directa sin honorarios de agencia
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Mostrar todo Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Barrio residencial Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
En un nuevo edificio, muy bonito apartamento con una superficie de 85m2 Consta de 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamada (cuarto de seguridad) Baño grande 5a planta Ascensor Hermosa vista de Basel Street Muy tranquilo y muy brillante Orientación Sur NO A MISR
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
de
$3,65M
Situado en el edificio de la tienda "Ma'ale HaTzofim" en Ramat Gan, diseñado y construido por la famosa firma arquitectónica "Feigin Architects". El edificio se completó en 2020 y se considera un proyecto prestigioso y único con uno de los más altos estándares de construcción en Israel. El e…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir