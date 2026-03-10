Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Barrio residencial 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Apartamento en venta en la prestigiosa torre NAVE en Bat Yam. Situado en la 37a planta, este apartamento ofrece impresionantes vistas panorámicas de Herzliya, la costa y las montañas de Jerusalén. Este amplio y magnífico apartamento de 5 habitaciones (140 m2 de espacio habitable + 20 m2 de balcón) está diseñado por un arquitecto. Incluye 3 aseos, 2 baños, un lavadero, 2 plazas de aparcamiento privado, una bodega y está orientada al norte, oeste y este. La residencia está asegurada las 24 horas del día y ofrece un gimnasio de alta gama, un jardín privado y muchas plazas de aparcamiento cerca.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo