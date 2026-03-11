  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours

Hadera, Israel
$1,10M
9
ID: 34321
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

BZH ¡Nuevo! ¡Nuevo exclusivo RE/MAX Hadera! Le presentamos una nueva casa de muy alto standing en venta en Bellinson Street, en la zona del pabellón de Neve Haim. Características: - Casa nueva moderna, - Casa de 6 habitaciones de 170 m2 construidos en 250 m2 de terreno, - 2 suites parentales (planta baja y planta alta), - Materiales de calidad, aire acondicionado en cada habitación, - Bonito espacio exterior con una cocina de ensueño! - Entrada inmediata posible! ¡Una excelente oportunidad a un precio muy atractivo! Contacta con nosotros, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional: 313736

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

