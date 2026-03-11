  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Barrio residencial Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Jerusalén, Israel
de
$1,12M
;
9
ID: 34399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Herzog, 49

Sobre el complejo

¡Nuevo en el mercado! Venta exclusiva en la calle 49 Herzog, cerca del encantador distrito de Rehavia, frente al prestigioso distrito de Nayot, en el futuro tranvía. En un proyecto Tama 38 de la conocida empresa Yated, con hall de entrada de diseño y ascensores, que ofrece acceso completo al apartamento. Amplio apartamento de 4 habitaciones, 97 m2 registrados en el catastro (Tabou), con además una gran terraza de 12 m2. Apartamento reformado con buen gusto, cocina de lujo muy mejorado, 3 orientaciones, absoluta tranquilidad en todo el apartamento, habitación segura (Mamad), aire acondicionado, muchos espacios de estacionamiento en la calle. Cerca del amplio jardín botánico y la alta demanda shtibleh de Katamon Hayeshana. Aviso a los compradores serios y reactivos...

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Un gran proyecto con enorme potencial
