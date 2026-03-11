  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf

Ra'anana, Israel
de
$1,03M
;
6
ID: 34176
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    rhbt byt hknst

Sobre el complejo

Hermoso apartamento de 118 m2 y 9 m2 de terraza. aparcamiento. orientación sur / oeste muy soleado. Cierra la escuela Yahvne. Nueve nunca viven. Precio interesante, inferior a caminar por una hermosa superficie. Sala de estar muy grande. 2 baños. Vista baja del parque

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
