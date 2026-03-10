  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Maison arabe

Barrio residencial Maison arabe

Jerusalén, Israel
$15,68M
6
ID: 34858
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaPalmach, 1

Sobre el complejo

Auténtica casa árabe 720/1000 m2, un montón de carácter, jardín, terraza, techos altos de cúpula, gran terreno, magnífica vista al techo, 8 plazas de aparcamiento privado

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
