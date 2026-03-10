  1. Realting.com
Barrio residencial Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel

Tel-Aviv, Israel
$1,71M
3
ID: 34841
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Basel

Sobre el complejo

MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTACIONES DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$790,020
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$717,915
Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Otros complejos
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalón, Israel
de
$485,925
4 habitaciones centro urbano
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,49M
Este encantador y luminoso apartamento de estilo europeo ofrece un ambiente de vida cómodo en una ubicación ideal. Con una superficie de 89 m2, se encuentra en la 3a y superior planta de un edificio reformado y bien mantenido. Incluye tres habitaciones cuidadosamente diseñadas: un amplio sal…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Bonito apartamento con 5 habitaciones. Situado en el centro de la ciudad de hertzylia. Cerca de todos los productos. El apartamento tiene 2 baños con zona de lavandería. ( 3 aseos) 1 gran salón y cocina moderna. Mamá, estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
