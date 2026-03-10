  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,07M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
ID: 34822
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

4 habitaciones en venta en un encantador edificio situado en el corazón de un ambiente pastoral en Jerusalén y a pocos minutos a pie de Baka. Cerca de todo: escuelas, sinagogas, centros culturales y de entretenimiento y por supuesto el casco antiguo. El edificio dispone de ascensor y los apartamentos disponen de balcones, bodega y aparcamiento privado.

Jerusalén, Israel
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Avec terrasse luxueux neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Penthouse near baka
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Proche Baka. Ático 206m2 +50m2 terraza, gimnasio, cueva, asc-chabbat,parking. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$2,35M
Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
En un edificio reciente después de TAMA, este nuevo apartamento de 115 m2 situado en la tercera planta con ascensor de Shabat ofrece un ambiente de vida luminoso, tranquilo y funcional. El amplio salón con cocina abierta se abre a un agradable balcón, mientras que un segundo balcón soccah ex…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
