Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, profesionalidad, fiabilidad, sostenibilidad y servicio. Cada detalle está diseñado para garantizar una vida mejor – más segura, saludable y más agradable – con acompañamiento del diseño a la entrega clave. 2 edificios con 13 plantas 134 apartamentos 5 niveles de estacionamiento y bodegas 2 jardines de infancia Espacios públicos compartidos que promueven la vida comunitaria para los residentes Diseño de ascensores Planificación y aplicación del Hadar Edificios construidos según estándar de construcción verde (5281) – 3 estrellas Impresionante diseño exterior con arquitectura moderna Vista al mar desde pisos altos Espacio verde bajo edificios A solo 10 minutos en coche del mar Línea 20 2 autobuses de ritmo Cerca de metro línea Ruta de bicicletas al pie del edificio