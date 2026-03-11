  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Prix en baisse

Barrio residencial Prix en baisse

Jerusalén, Israel
de
$1,40M
;
7
ID: 34353
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

En el corazón de Kiryat Moché, tranquilo y central, en un edificio con ascensor, apartamento de 4,5 habitaciones que incluye una habitación segura, una suite principal, un balcón Soucca con magníficas vistas, exposición triple, brillante, renovación de alto nivel del mejor gusto (Vendedores franceses). Gabinetes integrados en cada habitación, mesa, cocina equipada, ideal para un alojamiento fácil!

Jerusalén, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Barrio residencial Appartement a vendre renove a ashdod
Asdod, Israel
de
$893,475
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Magnífico apartamento de 2 habitaciones, diseñado por un arquitecto, con estacionamiento y almacenamiento en el proyecto de Four Florentine muy solicitado, a un precio atractivo. Ubicación: - A 5 minutos de Neve Tzedek - A 5 minutos de la calle Rothschild y del parque HaMasila - Mercado de …
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
En venta en una zona tranquila y bucólico del distrito de Arnona, un apartamento de 4 habitaciones, 90m2, en la primera planta, en un pequeño condominio, balcón, bodega, estacionamiento. Cerca del transporte público, el distrito comercial de Talpiot. ambiente 3650000 Shekels
Jerusalén, Israel
de
$830,775
En la ubicación más buscada de Kiryat Yovel, en la frontera de Ramat Denya y Ramat Sharet, cerca de la futura línea de tranvía, a pocos minutos del centro comercial Malha, parques y transporte público. En un edificio reciente después del refuerzo (Tama 38), con ascensor de Shabat y acceso c…
