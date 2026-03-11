Barrio residencial Haut standing

North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que incluye 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos al cojín. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito. Electricidad -Triphae -Preparación para un mini aire acondicionado central - Un interfono de TV - Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación -Preparación para ventilador de techo en las habitaciones -Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa -Currency para un radiador eléctrico - Sistema de participación para monitorear y controlar el consumo de energía - Puertas interiores de calidad - Persianas eléctricas (excluidos los baños y los baños) -en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80 - Terrace tap apartamento 3 piezas Desde 1.590.000 Nis y 1.632.000 Nis (algunos con bodega y aire acondicionado incluidos) 4 piezas de 1.850.000 nis Para más información no dude!