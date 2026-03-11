Barrio residencial Haut standing

  1. Realting.com
  Israel
  Ascalón
Ascalón, Israel
$495,330
4
ID: 34700
Última actualización: 10/3/26

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Ascalón
  Dirección
    Emek HaEla, 31

North Garden El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que incluye 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos al cojín. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito. Electricidad -Triphae -Preparación para un mini aire acondicionado central - Un interfono de TV - Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación -Preparación para ventilador de techo en las habitaciones -Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa -Currency para un radiador eléctrico - Sistema de participación para monitorear y controlar el consumo de energía - Puertas interiores de calidad - Persianas eléctricas (excluidos los baños y los baños) -en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80 - Terrace tap apartamento 3 piezas Desde 1.590.000 Nis y 1.632.000 Nis (algunos con bodega y aire acondicionado incluidos) 4 piezas de 1.850.000 nis Para más información no dude!

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ra'anana, Israel
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$529,815
Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Barrio residencial Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
de
$1,32M
Hadera, Israel
de
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2, - En el cuarto piso con ascensor Shabat, - Una hermosa sala de estar con vistas a una soleada terraza de unos 12 m2, - Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento a…
Immobilier.co.il
Bat Yam, Israel
de
$717,915
En la frontera de Bat Yam y Tel Aviv, a pocos minutos a pie de la playa y la línea de tranvía, el proyecto HaGiborim ofrece dos modernas torres residenciales que combinan prestigio, confort y arquitectura de durabilidad. Arquitectura y diseño Diseñado por Bar Orian Architects y Dana Oberson…
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los c…
Immobilier.co.il
