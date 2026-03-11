Barrio residencial Haut standing

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
North Garden
El tercer y último complejo creado en el distrito de Agamim de Ashkelon. El jardín norte es un complejo que incluye 10 edificios de 6 a 8 plantas, cada edificio con solo 3 apartamentos al cojín. Además, disfrutará de un jardín público y de instalaciones deportivas y fácil acceso a la piscina municipal y una pista de tenis cercana. El complejo está situado cerca de varias instituciones educativas, un centro comercial, complejos recreativos y recreativos y cerca de las principales rutas de tránsito.
Electricidad
-Triphae
-Preparación para un mini aire acondicionado central
- Un interfono de TV
- Puntos de comunicación: teléfono y televisión en cada habitación
-Preparación para ventilador de techo en las habitaciones
-Un interruptor en la entrada para encender y apagar toda la iluminación de la casa
-Currency para un radiador eléctrico
- Sistema de participación para monitorear y controlar el consumo de energía
- Puertas interiores de calidad
- Persianas eléctricas (excluidos los baños y los baños)
-en las habitaciones secas, cerámica de granito 60/60 En apartamentos 5, habitaciones y apartamentos con jardín - en habitaciones secas piso granito porcelana 80/80
- Terrace tap
apartamento 3 piezas
Desde 1.590.000 Nis y 1.632.000 Nis (algunos con bodega y aire acondicionado incluidos)
4 piezas de 1.850.000 nis
Para más información no dude!
Localización en el mapa
Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
