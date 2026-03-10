  1. Realting.com
  Israel
  Ascalón
  Barrio residencial Bien agence

Barrio residencial Bien agence

Ascalón, Israel
$548,625
6
ID: 34782
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito Meridional
  Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  Ciudad
    Ascalón

Sobre el complejo

¿? Venta en Ashkelon – Magnífico apartamento de 4 habitaciones en el distrito de Agamim! ????? ?? ¿8o piso? ¿Vista sin estructura?️ Amplio y brillante ¡Una gran oportunidad en uno de los barrios más buscados de la ciudad! ✅ 4 piezas bien arregladas ✅ Planta alta con vista abierta y relajante ✅ Construcción nueva, limpia y bien cuidada ✅ Excelente ventilación y luz natural en todo el apartamento ✅ Ubicación central y conveniente en el distrito de Agamim ?? Precio atractivo: 1.750.000 ?? Para obtener más información y organizar una visita: 054-2266615

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,52M
Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalón, Israel
de
$658,350
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
Está viendo
Barrio residencial Bien agence
Ascalón, Israel
de
$548,625
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Venta exclusiva, Cerca de Rabin Square y Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, ve…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Barrio residencial Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Israel
de
$579,975
Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres de Nahariya, este amplio apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 120 m2 ofrece un luminoso salón con balcón con vista abierta. Cerca del centro comercial Arena, estación de tren y zonas verdes
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Ra'anana, Israel
de
$2,727
Centro de la ciudad. Nuevo edificio. Cuatro habitaciones nunca viven. 5a planta. brillante. Aparcamiento. disponible desde junio de 2026
Agencia
Immobilier.co.il
