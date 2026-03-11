  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$1,76M
10
ID: 34521
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Lilienblum, 46

En un nuevo edificio, Lilienblum Street, cerca de Neve Tzedek, Rothschild Boulevard y Nahalat Binyamin. Apartamento 3 habitaciones, 72 m2. Balcón en fachada abierta * Luminoso apartamento, bien organizado * Espaciosa sala de estar abierta al exterior. * Acabados modernos y limpios. * Mamad (habitación segura). * Aparcamiento privado clásico * Cave Precio de venta: 5.600.000

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$592,515
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
En el centro de la ciudad de Raanana se encuentra a 2 minutos a pie de todas las tiendas y productos. Muy bonito 4 piezas. Terraza tiene al oeste.parking y bodega. Muy brillante. Señora
Immobilier.co.il
Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rishon LeZion, Israel
de
$2,04M
Venta – Chalet espacioso en el distrito de Neve Hof, Rishon LeZion Ubicación ideal, cerca del mar. Propiedad única con jardín y piscina privada, ideal para vivir, invertir o como pie a tierra. Rara en el mercado y captar rápidamente. Características de la propiedad: • 5 habitaciones princi…
Immobilier.co.il
Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Hermoso diseño y totalmente amueblado, este apartamento de dos dormitorios está listo para dar cabida inmediatamente a sus nuevos propietarios. Situado en el prestigioso distrito de Noga, goza de una ubicación privilegiada a pocos pasos de la playa, el Promenade Tel Aviv, la estación de tran…
Immobilier.co.il
