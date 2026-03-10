  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  4. Barrio residencial Rdj 4 p

Barrio residencial Rdj 4 p

Ascalón, Israel
de
$674,025
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34779
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
rdj 4 p con un amplio jardín orientado al oeste pequeño edificio de 4 plantas

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Asdod, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$583,110
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,84M
Está viendo
Barrio residencial Rdj 4 p
Ascalón, Israel
de
$674,025
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Mostrar todo Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra Características: - Apartamento de 4 habitaciones (3 dormitorios) de 107 m2, - En el cuarto piso con ascensor Shabat, - Una hermosa sala de estar con vistas a una soleada terraza de unos 12 m2, - Una hermosa cocina moderna y de diseño con un montón de almacenamiento a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Mostrar todo Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$1,32M
BZH ¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece! Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera por Ra Una hermosa casa de pueblo luminoso de 160 m2 construido sobre una parcela de 250 m2 en una de las calles más bellas del distr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
En un edificio muy bonito Sheinkin Street Mini ático con superficie de 96m2 con terraza de 40 m2 en un nivel compuesto por 2 dormitorios + amplio salón 3a planta con ascensor Vista abierta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir