Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

  2. Israel
  3. Tel-Aviv
Tel-Aviv, Israel
$5,80M
6
ID: 34385
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion, 60

Sobre el complejo

Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma y sistema de vigilancia, aire acondicionado VRF Mitsubishi, sistema de riego y fertilización inalámbrico, y mucho más. # En el nivel superior: salón, cocina, suite principal, oficina, aseo y un jardín con vistas al salón. En el nivel inferior: espacio público y dos apartamentos con dos hermosos y brillantes cursos de inglés (estudio, cine, gimnasio, etc.). Total: 234 m2 construidos, más 169 m2 de gran jardín bien mantenido y un patio inglés de 17 m2. Estacionamiento en una instalación robótica. Patio trasero y silencio.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Venta – Apartamento 2 habitaciones , Tel Aviv Distrito : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Superficie: 46 m2 Planta: 5/5 con ascensor Precio: 3.600.000 Descubre este apartamento de 2 habitaciones situado en el corazón vibrante de Tel Aviv, en la esquina de Nahalat Binyamin y Gruzenberg. Instalado…
Agencia
Immobilier.co.il
Apartamento con 5 habitaciones con terraza aparcamiento y bodega. terraza de 10 m2. cocina abierta. Edificio renovado con mamá. centro de la ciudad cerca de la sinagoga de Rav Pinto tiene 2 no d arouza pero tranquilo. La calle tiene un sentido único
Agencia
Immobilier.co.il
En el corazón del barrio de Florentine, en una calle en plena renovación urbana y cerca de cafés, restaurantes, transporte y el futuro metro, descubra este apartamento ideal para vivir o invertir. Características de la propiedad • 2 piezas • 17m2 terraza exterior • 3a planta con ascensor • …
Agencia
Immobilier.co.il
