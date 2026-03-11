Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta de 5 habitaciones bien dispuestas, incluyendo una suite principal, una cocina independiente funcional con acceso directo a una agradable terraza de 8 m2, perfecta para las comidas diarias. Los espacios son generosos y prácticos, en condiciones adecuadas que permiten la instalación inmediata. Una propiedad rara para alquilar, combinando superficie, comodidad y ubicación central. Rashi Street 109, Jerusalem Alquiler : 14000 Disponible inmediatamente