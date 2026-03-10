  1. Realting.com
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle

Ascalón, Israel
de
$329,175
;
10
ID: 34805
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

en el puerto deportivo de Ashkelon, muy buen trato para tomar 2 p of 40m2 full sea view con balcón, mamá, ascensor y aparcamiento subterráneo

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

